Verallia : sous pression

(Boursier.com) — Contre la tendance, Verallia cède 3,6% à 37,6 euros à l'ouverture du marché parisien. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de BNP Paribas Exane qui a dégradé le titre à 'neutre' avec une cible ramenée à 44 euros. Le courtier explique être "plus pointilleux" après la forte reprise du groupe et de son homologue Vidrala.

La visibilité du secteur continue d'être bonne et le pouvoir de fixation des prix est solide compte tenu de la rareté du verre et de la croissance continue des volumes. Cependant, alors que Verallia devrait connaître un premier semestre robuste, des risques subsistent sur la seconde partie de l'année, comme des baisses de prix...