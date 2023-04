Verallia sécurise son échéance bancaire d'octobre 2024

(Boursier.com) — Verallia met en place le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 1,1 milliard d'euros, qui intègre désormais des critères de performance durable.

Verallia a ainsi sécurisé le refinancement de sa prochaine échéance majeure de dette bancaire de 1 milliard d'euros arrivant à maturité en octobre 2024.

Cette nouvelle facilité prend la forme d'un prêt à terme de 550 millions d'euros et d'une ligne de crédit renouvelable - non tirée au closing - de 550 millions d'euros.

Les conditions de cette nouvelle facilité sont indexées sur des indicateurs RSE ambitieux qui font écho aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Ces indicateurs pourront faire varier la marge à la hausse comme à la baisse et sont liés aux trois domaines suivants : la réduction des émissions de CO2 du scope 1 & 2, l'optimisation de la consommation d'eau dans nos usines et la promotion de la diversité et l'inclusion.