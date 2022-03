Verallia s'engage à agir en faveur du réemploi du verre

(Boursier.com) — Pour faire du réemploi une solution viable pour la planète, les consommateurs et les emballages en verre, Verallia prend plusieurs engagements forts : Avec l'augmentation rapide des déchets d'emballage dans le monde entier, il est urgent de se concentrer sur le réemploi des emballages comme l'une des solutions.

Verallia, leader européen et troisième producteur de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, annonce la publication de son livre blanc "Repenser le réemploi pour favoriser l'économie circulaire du verre : points de vue des acteurs", qui explore les défis et les opportunités autour du réemploi à travers les témoignages d'experts de premier plan.

Pour approfondir le débat, le Groupe lance aujourd'hui son "Re-use Lab" à travers un premier forum, afin d'accélérer le développement de solutions locales et durables du réemploi des emballages en verre. Pour faire du réemploi une solution viable, Verallia prend trois grands engagements : encourager les expérimentations, collaborer pour favoriser l'innovation, partager les expériences et bonnes pratiques.

Publication d'un livre blanc sur le réemploi

Verallia souhaite agir en tant qu'acteur du changement et mettre son expertise verrière au service de la conception de nouveaux dispositifs de réemploi, ainsi que de l'amélioration des systèmes existants.

Tout au long de l'année 2021, Verallia a échangé et travaillé avec différents acteurs pour faire avancer les réflexions autour du thème du réemploi des emballages en verre. Ce livre blanc, qui met en avant le réemploi sous différents angles avec un ensemble complet de points de vue et données chiffrées, est une première mondiale dans l'industrie de l'emballage en verre. Ce document met en avant 'Sept leviers d'action pour développer le réemploi du verre' pour encourager les collaborations entre les acteurs du réemploi.

Lancement du "Re-use Lab"

En 2020, Verallia a pris trois grands engagements afin de "Réimaginer le verre pour construire un avenir durable"

: favoriser l'innovation dans la chaîne de valeur du verre pour réduire les émissions de CO2, mobiliser pour accroître le taux de verre recyclé et faire du réemploi une solution viable pour la planète, les consommateurs et les emballages en verre.

Le "Re-use Lab" concrétise l'ambition de Verallia de faire rentrer l'économie circulaire dans une nouvelle réalité et s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du Groupe en matière d'ESG, présentée en 2021, qui comprend notamment les objectifs suivants :

- Réduction de 46% des émissions "Scope 1 et 2" entre 2019 et 2030

- Atteinte de la neutralité carbone en 2050 pour les émissions de "Scope 1 et 2"

- Mise en place d'un projet pilote de réemploi en France d'ici 2025

Conçu comme un véritable lieu d'échanges ouvert aux acteurs de l'économie circulaire, clients, experts des filières agroalimentaires, partenaires et collaborateurs du Groupe, le "Re-use Lab" va permettre de faciliter la mise en place du projet pilote en France d'ici 2025 et plus généralement de :

- Fédérer les réflexions et confronter les points de vue ;

- Apprendre des expériences menées sur le terrain à travers le monde, afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux ;

- Accélérer la mise en oeuvre de solutions locales et durables de réemploi et envisager leur passage à grande échelle à chaque fois que cela est possible.