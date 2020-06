Verallia : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — En sa qualité de Président du Conseil d'administration, Michel Giannuzzi a animé l'Assemblée générale de Verallia qui s'est tenue en comité restreint. Elle était composée de Didier Fontaine (Directeur Financier du Groupe), Wendy Kool-Foulon (Directrice Juridique du Groupe), Cécile Tandeau de Marsac (Présidente du Comité des Nominations et Rémunérations) et PricewaterhouseCoopers Audit (co-commissaire aux comptes titulaire, représenté par Itto El Hariri). Les administrateurs, habituellement présents à l'Assemblée, se sont connectés à distance.

Réunissant un quorum de 90,24%, l'Assemblée générale a adopté, avec des taux d'approbation allant de 90,57% à 99,99%, toutes les résolutions soumises à son vote. Notamment :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 ;

- la distribution d'un dividende de 0,85 euro par action dont le paiement pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles de la société, soit en numéraire ;

- le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, co-commissaire aux comptes titulaire ;

- les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 aux mandataires sociaux concernés, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 (say on pay) ;

- le renouvellement de l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions et des délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration ; et

- les modifications apportées aux statuts de la société, afin notamment d'y refléter l'évolution de la loi et de la réglementation en vigueur.

La présentation et la diffusion de l'Assemblée générale, ainsi que le résultat détaillé des votes des résolutions, sont disponibles sur le site internet de Verallia à la rubrique Information Réglementée/ Assemblée générale 2020.