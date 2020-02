Verallia : repli limité après le bref décrochage

(Boursier.com) — Verallia, qui a perdu brièvement plus de 8% en matinée, limite son repli à 1,15% à 34 euros à la mi-journée à Paris. L'ex-filiale de Saint-Gobain a fait état de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes de la place avec un Ebitda de 615 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 9,1% à 2,59 MdsE.

[Communiqué de presse] #Verallia a publié ses résultats 2019 https://t.co/Np76uFgQhV pic.twitter.com/6XD4QTbHtU

— Verallia (@verallianews), via Twitter

Le groupe a dit aborder 2020 "avec confiance" et a confirmé ses objectifs de moyen terme. Sur 2020, le management table sur un Ebitda ajusté supérieur à 650 millions d'euros, un niveau légèrement en-deçà des attentes du consensus Bloomberg' (662,7 ME). Il anticipe également une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, en ligne avec les perspectives 2020-2022 annoncées lors de l'introduction en bourse.

"L'annonce de résultats 2019 totalement en ligne avec nos prévisions marque une première étape importante dans la vie de Verallia nouvellement coté en bourse. Le Groupe a ainsi réalisé comme prévu une croissance forte et rentable dans toutes ses zones géographiques. La rentabilité du Groupe a également fortement progressé grâce à la mise en oeuvre de ses trois principaux leviers d'amélioration que sont la croissance des volumes, la gestion du spread d'inflation et le programme d'excellence opérationnelle ", a commenté Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.

Chez les analystes, aucun changement à noter ce matin à l'image de la SocGen qui reste à l''achat' avec une cible de 35 euros.