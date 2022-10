Verallia relève son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2022

(Boursier.com) — Verallia réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,518 milliards d'euros (2,022 MdsE sur la même période en 2021), et affiche ainsi une hausse de +24,5% en données publiées. L'impact de l'effet de change est positif à +0,1% sur 9 mois (+2,1 ME), en grande partie lié au renforcement du Real brésilien et des monnaies de l'Europe de l'Est. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a fortement progressé de +24,4% sur les 9 premiers mois de l'année (et de +21,5% hors Argentine), malgré des volumes en léger retrait sur le troisième trimestre.

L'Ebitda ajusté a progressé de +24% sur les 9 mois 2022 (et +24,3% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 654 ME. L'effet des taux de change a été légèrement négatif de -1,7 ME.

Malgré la hausse continue des coûts de production, Verallia a réussi à conserver un spread positif sur les neufs mois à hauteur de 46,6 ME au niveau du Groupe, principalement grâce à l'Amérique latine tandis qu'il reste légèrement négatif en Europe. La réduction nette des coûts de production cash (PAP) sur les 9 mois 2022 a représenté 1,9% des coûts de production cash (soit 22,3 ME).

La marge d'Ebitda ajusté s'élève à 26% sur les 9 mois, malgré l'effet dilutif mathématique des hausses de prix de vente qui ont eu lieu depuis le début de l'année.

Baisse de l'endettement net

Au cours des 9 premiers mois de l'année, Verallia a réduit son endettement net qui s'élève à 922 ME à fin septembre 2022. Cela correspond à un ratio d'endettement net de 1,1x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois, en forte baisse par rapport à 1,8x à fin septembre 2021 et 1,5x à fin juin 2022.

Au 30 septembre, environ 80% de la dette long terme de Verallia est à taux fixe (SLB et couvertures sur le Prêt à terme A - TLA). Le Groupe bénéficie toujours d'une forte liquidité de 1,223 MdE au 30 septembre.

Perspectives 2022

La croissance annuelle reportée du chiffre d'affaires se situera aux alentours de 25%.

Le nouveau four en construction au Brésil (à Jacutinga) est prévu de démarrer le 9 novembre, conformément au planning envisagé.

Compte tenu d'une meilleure visibilité sur la fin de l'année ainsi que des bons résultats du 3e trimestre, le Groupe relève son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2022 à un niveau supérieur à 820 ME (entre 750 et 800 ME précédemment).