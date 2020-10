Verallia : "Réimaginer le verre pour construire un avenir durable"

(Boursier.com) — Verallia annonce aujourd'hui sa raison d'être : "Réimaginer le verre pour construire un avenir durable".

Elaborée en étroite collaboration avec l'ensemble de ses parties prenantes internes et externes au cours des dix derniers mois, cette raison d'être résume l'ambition de Verallia dans la société et s'intègre pleinement dans la stratégie à long-terme du Groupe.

S'exprimant sur le lancement de la raison d'être, Michel Giannuzzi, Président-Directeur Général de Verallia a déclaré :

"En décembre 2019, les équipes de Verallia ont lancé une réflexion sur la raison d'être de l'entreprise avec l'ensemble de nos parties prenantes. Je remercie vivement nos salariés, clients, fournisseurs, actionnaires et représentants de collectivités locales pour leur engagement et leur contribution. A l'issue de ce travail collectif, aussi riche qu'exigeant, je suis fier de la partager aujourd'hui : ''Réimaginer le verre pour construire un avenir durable''. Cette raison d'être est à la fois authentique et ambitieuse : authentique, car elle est en ligne avec notre métier, notre histoire et nos valeurs ; ambitieuse, car elle place l'économie circulaire et notre contribution vers un système neutre en carbone au coeur de notre stratégie et de nos actions."