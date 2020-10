Verallia rehausse ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Verallia a réalisé sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,956 milliard d'euros, en léger retrait de -1% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a crû de +2,3% malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19.

Verallia souligne que le troisième trimestre s'est montré bien meilleur que prévu grâce à des volumes de vente en hausse de +4,2%. Cette reprise des volumes s'est révélée particulièrement dynamique en Amérique latine, en Italie et, à un degré moindre, en Ibérie. Par famille de produits, les ventes de pots à destination de l'industrie alimentaire et de boissons non alcooliques sont restées bien orientées, tandis que les ventes de vin tranquille, notamment en Italie et en Ibérie, ont été soutenues sur le troisième trimestre dans un contexte toujours incertain. Par ailleurs, les hausses de prix de vente passées en début d'année ont continué à contribuer à la bonne performance du troisième trimestre.

L'EBITDA ajusté est resté quasiment stable sur les 9 premiers mois de l'année à 474 ME (-0,7% et +3,9% à taux de change et périmètre constants). Sur le troisième trimestre, l'EBITDA ajusté est en hausse de +6,5 % et atteint 176 ME. La marge d'EBITDA ajusté s'est maintenue sur les 9 premiers mois de l'année à 24,3% contre 24,2% sur les 9 premiers mois de 2019. Sur le troisième trimestre, la marge a atteint 25,8%.

Verallia anticipe désormais pour 2020 : des volumes de vente en léger retrait par rapport à 2019 (environ -5% auparavant) et une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement positive, un EBITDA ajusté d'environ 590 ME (légèrement au-dessus de 543 ME auparavant).