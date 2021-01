Verallia présente sa feuille de route et ses ambitions en matière d'ESG

Verallia présente sa feuille de route et ses ambitions en matière d'ESG









(Boursier.com) — Verallia , leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires annonce que Michel Giannuzzi, Président Directeur Général du Groupe et des membres de l'équipe de direction présenteront ce matin la feuille de route et les ambitions de Verallia à horizon 2025 en matière d'ESG.

Répondant aux défis environnementaux auxquels est confrontée la planète, ainsi qu'à l'évolution des modes de consommation, Verallia a dévoilé fin octobre 2020 sa "Raison d'être" "Réimaginer le verre pour construire un avenir durable".

Afin de jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur de l'emballage, et d'aller encore plus loin et plus vite, le Groupe présente aujourd'hui sa feuille de route RSE, qui s'articule autour de trois piliers :

- Renforcer la dimension circulaire des emballages en verre en maximisant l'intégration du calcin dans ses processus de production. Cela se traduira notamment par des actions visant à augmenter la collecte de calcin en partenariat avec la Fédération européenne du verre d'emballage (FEVE), avec des associations nationales comme la CSVMF en France, ou directement avec les autorités locales en Russie ou au Chili par exemple. Afin d'améliorer la capacité et l'efficacité du recyclage, Verallia investira directement dans ses usines de traitement de calcin, ou via des partenariats directs avec des fournisseurs externes. Enfin, le Groupe souhaite augmenter l'utilisation de calcin dans son processus de production à travers l'amélioration continue de ses préparations de verre et la mise en place de mesures incitatives auprès de l'ensemble des collaborateurs du Groupe.

? Verallia vise ainsi en 2025 un taux de calcin utilisé dans sa production de 59% contre 49% aujourd'hui.

Enfin, Verallia souhaite promouvoir la réutilisation viable des bouteilles et pots en verre lorsque cela fait sens, comme cela est déjà le cas en Allemagne par exemple.

? Verallia va ainsi lancer l'étude d'un premier pilote en France d'ici 2025.

- Réduire significativement les émissions de CO2 dans tous les secteurs d'activité du Groupe d'ici 2030 via trois leviers principaux : des évolutions dans l'utilisation des matières premières destinées à la production du verre avec une utilisation accrue de calcin et moindre de matériaux carbonés, la réduction de la consommation d'énergie nécessaire à la fusion du verre comme celle dédiée aux autres processus de production ainsi qu'une augmentation du recours aux énergies vertes. Cela se traduira notamment par des investissements liés à la réduction du CO2 de l'ordre de 220 millions d'euros jusqu'en 2030.

? Verallia entend réduire de 3% d'ici 2025 le poids moyen de ses bouteilles et pots standards non consignés, et planter 100.000 arbres par an avec un objectif d'un total de 500.000 arbres plantés en 2025,

? L'ensemble de ces actions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative "Science Based Targets", devrait permettre à Verallia de réduire de 27,5% ses émissions de CO2 d'ici 2030.

- Offrir aux collaborateurs de Verallia un environnement de travail sûr et inclusif à travers la mise en place de règles additionnelles respectant les standards EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité).

? Le Groupe réaffirme son objectif de zéro accident sur ses sites,

? Il vise le doublement du ratio de collaborateurs en situation de handicap travaillant dans le Groupe d'ici 2025, pour atteindre 6%,

? Verallia ambitionne également l'augmentation de l'indice d'égalité hommes/femmes de 15 points dans tous les pays où le Groupe est présent pour atteindre 75,

? Enfin, dans la continuité de sa politique d'actionnariat salarié mise en place en 2016, le Groupe s'engage à le promouvoir encore davantage afin que les salariés de Verallia détiennent 5% du capital en 2025. Ils en détiennent aujourd'hui 3,3%. De plus, au-delà des mesures mises en place dans le cadre de la Covid-19, le Groupe compte poursuivre ses actions de solidarité auprès des communautés locales avec, dès 2021, une dotation annuelle de 1,5 millions d'euros dédiée à des projets locaux en cohérence avec sa Raison d'être.

Depuis plusieurs années, Verallia n'a eu de cesse d'améliorer sa gouvernance et respecte toutes les recommandations en vigueur et les recommandations du code Afep-Medef. En matière de RSE, le Groupe s'est notamment doté d'un Comité de développement durable intégrant deux représentants des salariés. Ce Comité a pour principale mission de s'assurer de la prise en compte des sujets relevant de la responsabilité sociale et environnementale dans la stratégie du Groupe et dans sa mise en oeuvre. Dans le cadre de l'intensification de sa démarche RSE, le groupe Verallia a également renforcé son volet "achats responsables" dès 2019 pour l'ensemble des filiales, autour de trois axes : - Identification du risque RSE (outils AFNOR et ECOVADIS) dans le panel de fournisseurs, - Mobilisation des fournisseurs autour d'une dynamique RSE vertueuse, - Actions en interne auprès des fonctions achats du Groupe.

Michel Giannuzzi, Président-Directeur Général de Verallia a commenté : "L'industrie a un rôle majeur à jouer pour relever les enjeux du monde actuel et en particulier celui du changement climatique. C'est pourquoi depuis plusieurs années, nous avons profondément transformé notre entreprise, en mettant le développement durable au coeur même de notre stratégie. Néanmoins, face aux défis grandissants auxquels nous faisons face, il est indispensable d'accélérer nos efforts pour permettre à tous de vivre dans un environnement sûr et inclusif. Avec le lancement de notre Raison d'être l'année dernière, et la mise en place de ces nouveaux engagements ambitieux, nous entrons dans une phase d'accélération sans précédent de notre stratégie ESG qui dans les années à venir constituera le cadre de toutes nos activités."