(Boursier.com) — Le Groupe Verallia poursuit sa croissance profitable

et délivre une performance remarquable dans tous les domaines avec une hausse du chiffre d'affaires à 3.352 ME (+25,3%), une progression du résultat net à 356 ME (+42,7%), un ratio d'endettement net à 1,6x après acquisition d'Allied Glass en novembre et une réduction des émissions de CO2 de -10,8% vs. 2019, en ligne avec les engagements pris. L'EBITDA ajusté ressort à 866 ME.

Lors de sa réunion tenue le 15 février 2023, le Conseil d'administration de Verallia a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,40 euros par action en numéraire au titre de l'exercice 2022. Ce montant sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 25 avril 2023.

PERSPECTIVES 2023

Malgré le risque de ralentissement macro-économique mondial, le marché du verre en Europe et en Amérique latine devrait rester solide en 2023. Le Groupe va continuer à investir dans le développement de ses capacités de production ainsi que dans le déploiement de ses technologies de décarbonation pour les années à venir.

Verallia entend poursuivre sa stratégie de croissance profitable basée sur une croissance organique régulière, un spread d'inflation positif et une réduction annuelle des coûts de production cash (PAP) de 2%. Verallia UK contribuera pleinement aux résultats de la division Europe du Nord et de l'Est en 2023, avec des ventes en hausse et une marge d'EBITDA qui restera relutive.

Fort de tous ces facteurs de succès, Verallia se donne ainsi l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard d'euros.

Par ailleurs, Verallia continuera sans relâche à mettre en oeuvre sa feuille de route RSE, dans la suite des succès obtenus en 2022.

"Je suis très satisfait des résultats de l'année 2022 illustrant la pertinence de la stratégie du Groupe et l'agilité dont ses équipes ont su faire preuve dans un environnement particulièrement volatile. Verallia a en effet démontré sa flexibilité et sa capacité à générer un spread d'inflation positif malgré une inflation des coûts sans précédent tout en poursuivant ses plans de productivité. Le Groupe a aussi su tirer parti d'un marché porteur en optimisant ses capacités de production et en démarrant avec succès un nouveau four au Brésil. Verallia a également mis en oeuvre toutes les facettes de sa stratégie d'allocation du capital à travers l'investissement dans sa croissance organique et la décarbonation, une acquisition stratégique au Royaume-Uni et la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour maintenir notre trajectoire de décarbonation tout en poursuivant notre croissance profitable" a commenté Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.