Verallia : plus haut !

Verallia : plus haut !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verallia grimpe encore de plus de 4% ce jeudi à 31,40 euros, alors que le groupe verrier a dégagé l'an passé un Ebitda ajusté de 626 ME (+1,7% et +7,6% à taux de change et périmètre constants) pour un chiffre d'affaires de 2,54 MdsE, en repli limité de 1,9% (+2,1% à taux de change et périmètre constants). Le résultat net ressort à 210 ME contre 125 ME en 2019.

La direction affiche une confiance raisonnable d'atteindre dès 2021 les objectifs moyen terme de 2022, réaffirmés en juillet dernier, tout en déployant sa feuille de route ESG.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 36 à 38 euros en restant à 'surperformer'. Barclays ('surpondérer') a évoqué pour sa part des résultats "bons dans tous les domaines". Les perspectives sont également solides, avec des prévisions de bénéfices supérieures aux estimations de l'analyste et une baisse de l'endettement. La résilience des canaux de vente "off-trade" a stimulé l'activité et l'entreprise reste bien placée pour une reprise cyclique une fois que les restrictions sanitaires auront été assouplies...