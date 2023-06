Verallia : plombé par une note d'analyste

(Boursier.com) — Verallia trébuche de près de 5% à 34 euros à l'ouverture du marché parisien, plombé par une note de Berenberg. Dans une étude dédiée au secteur, le courtier explique que les risques pour les producteurs de verre européens ont légèrement augmenté. S'il n'est immédiatement inquiet des ajouts de capacité faisant basculer l'équilibre entre l'offre et la demande, il voit certains signaux qui incitent à la nécessité d'une approche plus sélective. Les clients "ont du mal" à accepter des prix plus élevés, de nouvelles capacités arrivent en ligne et la demande est "modestement plus faible", souligne ainsi le broker.

Concernant plus précisément Verallia, l'analyste indique que depuis son passage à l''achat' sur le titre en 2022, le retour atteint 60%. L'année dernière a été caractérisée par une croissance organique impressionnante, des marges en expansion et des opérations de fusion et acquisition significatives (avec l'achat d'Allied Glass). Selon le courtier, le récit à court terme passera par la normalisation des marges et un environnement d'exploitation plus concurrentiel. Bien qu'il pense que l'action est bon marché, il est en dessous du consensus sur le BPA 2024 et, par conséquent, abaisse son conseil à 'conserver'. Sur le plan opérationnel, Verallia a largement bénéficié d'un marché tendu ces dernières années et Berenberg estime qu'il est donc logique qu'il y ait une certaine normalisation dans les 1 à 2 prochaines années avec la "mise en ligne de l'offre" - même si les résultats restent solides.