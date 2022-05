Verallia : Patrice Lucas succède à Michel Giannuzzi

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Verallia s'est réunie, le 11 mai, sous la présidence de Michel Giannuzzi (Président-Directeur Général) et en présence, notamment, de Mme Nathalie Delbreuve (Directrice Financière du Groupe), de Mme Cécile Tandeau de Marsac (Présidente du Comité des Rémunérations), de Mme Wendy Kool-Foulon (Directrice Juridique du Groupe et Secrétaire du Conseil d'administration), et des commissaires aux comptes de la société.

Les sociétés Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote à la date de convocation, ont assuré les fonctions de scrutateurs.

Dividende

Réunissant un quorum de 76,9%, l'Assemblée générale de Verallia a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Elle a également approuvé la distribution d'un dividende de 1,05 euro par action, avec versement intégral en numéraire

Ce dividende sera détaché le 19 mai, et payé le 23 mai.

Gouvernance

L'Assemblée a nommé, pour un mandat de 4 ans, Patrice Lucas en qualité d'administrateur et Didier Debrosse en qualité d'administrateur indépendant.

Elle a nommé, pour un mandat de 4 ans, Beatriz Peinado Vallejo en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

La rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2021 aux mandataires sociaux, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022 ont été approuvées;

L'Assemblée a renouvelé l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions et les délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

Les actionnaires ont également approuvé la modification apportée aux statuts de la société afin de prévoir le principe d'un renouvellement échelonné des mandats au sein du Conseil d'administration.

Michel Giannuzzi cesse ses fonctions de Directeur Général

A l'issue de l'Assemblée Générale, Monsieur Michel Giannuzzi a cessé d'exercer les fonctions de Directeur Général, conformément à son souhait annoncé dès le 6 décembre 2021.

Dans le souci de l'application des meilleures pratiques de gouvernance, il continue d'exercer la Présidence du Conseil d'administration.

Patrice Lucas, qui a rejoint le Groupe le 1er février en qualité de Directeur Général Délégué, est désigné Directeur Général et rejoint le Conseil d'administration en qualité d'administrateur.

Le Conseil d'administration compte désormais 13 membres, dont 5 administrateurs indépendants, 2 administrateurs représentant les salariés et 1 administrateur représentant les salariés actionnaires.

Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d'administration a décidé que les Comités constitués en son sein sont désormais composés comme suit...

- Comité d'audit : Mme Marie-José Donsion (Présidente), Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas SA (représenté par Mme Marcia Freitas) et Didier Debrosse ;

- Comité des Rémunérations : Mme Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), BW Gestão de Investimentos Ltda. (représenté par João Salles), Mme Marie-José Donsion, Dieter Müller et Pierre Vareille ;

- Comité des Nominations : Mme Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), BW Gestão de Investimentos Ltda. (représenté par M. João Salles), Mme Virginie Hélias et Pierre Vareille ;

- Comité Développement Durable : Mme Virginie Hélias (Présidente), Bpifrance Investissement (représenté par Sébastien Moynot), Michel Giannuzzi, Xavier Massol et Beatriz Peinado Vallejo; et

- Comité Stratégique : Pierre Vareille (Président), BW Gestão de Investimentos Ltda (représenté par João Salles), Didier Debrosse et Michel Giannuzzi.

"Ces années en tant que Président-Directeur Général auront été passionnantes et intenses. La forte croissance profitable a été reconnue lors de l'introduction en bourse de Verallia sur le marché d'Euronext Paris en 2019", commente Michel Giannuzzi, Président du Conseil d'Administration. Il ajoute : "Verallia dispose désormais d'une raison d'être inspirante, d'équipes expérimentées et est très bien positionné pour poursuivre sa stratégie de croissance profitable, tout en accélérant ses investissements dans le développement durable. Je suis ravi d'entamer un nouveau chapitre de l'histoire de notre Groupe, en collaboration avec Patrice Lucas".