Verallia : Nathalie Delbreuve nommée Directrice Financière

Verallia : Nathalie Delbreuve nommée Directrice Financière









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verallia annonce la nomination, effective le 2 novembre 2020, de Nathalie Delbreuve au poste de Directrice Financière. Elle supervisera les équipes Finance et Informatique et rejoint le Comité Exécutif Groupe. Elle a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, aux Pays-Bas puis à Lyon. En 2003, elle rejoint le Groupe Norbert Dentressangle (aujourd'hui XPO Logistics) et intègre en 2005 le Comité Exécutif de sa Division Transport. Elle poursuit sa carrière dans le groupe Plastic Omnium à partir de 2010, comme Directrice de la Consolidation et du Contrôle de Gestion Groupe puis ces cinq dernières années en tant que Directrice Financière Europe pour la Division Intelligent Exterior Systems. Elle rejoint le groupe Verallia en février 2020 au poste de Directrice du Contrôle Financier.

"J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Nathalie au poste de Directrice Financière de Verallia et je suis ravi de l'accueillir au sein de notre Comité Exécutif. Sa bonne connaissance du Groupe, son expertise financière et son expérience industrielle seront autant d'atouts qui contribueront aux futurs succès de Verallia", a déclaré Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.