Verallia : marque une pause après les records

(Boursier.com) — Verallia qui a enchainé les sommets boursiers ces derniers jours, marque une pause en bourse de Paris ce lundi. Le titre reperd 3% à 37,50 euros. Porté dernièrement par sa publication annuelle, le groupe spécialisé dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires a fait état d'une forte hausse de son chiffre d'affaires 2022 de 25,3% à 3,352 MdsE avec une progression du résultat net de 42,7% à 356 ME. Verallia se donne l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard d'euros. Par ailleurs, Verallia continuera sans relâche à mettre en oeuvre sa feuille de route RSE, dans la suite des succès obtenus en 2022.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a rehaussé sa cible de 40 à 48 euros avec un avis à l'achat. Il s'agit pour l'analyste d'une nouvelle publication "positive" pour Verallia, les prévisions pour 2023 impliquant une augmentation de 9% du consensus au niveau de l'Ebitda. "Le titre est encore assez bon marché par rapport au secteur, pour une entreprise avec des performances opérationnelles en amélioration et une nette montée en puissance de la rentabilité des capitaux employés" estime l'analyste.

La Deutsche Bank avait auparavant revu son objectif de 40 à 50 euros avec un avis à l'achat.