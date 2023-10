Verallia maintient son objectif de générer un Ebitda ajusté de plus de 1,1 MdE en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Verallia sur les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 3,075 milliards d'euros, affichant une forte hausse en données publiées de 22,1% par rapport à l'année passée. L'impact de l'effet de change s'établit à -7,2%, soit -181 millions d'euros. Cet impact négatif, qui s'est accentué au troisième trimestre, est principalement lié à la très forte dépréciation du peso argentin. L'effet périmètre, lié à l'acquisition d'Allied Glass en novembre 2022 (renommé Verallia UK depuis lors), a contribué pour 170 ME, soit +6,8%, portant ainsi la hausse des ventes de spiritueux du Groupe sur les 9 premiers mois de 2023.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de +22,5% (et de +18,6% hors Argentine).

L'Ebitda ajusté a fortement progressé sur les 9 premiers mois de 2023 pour atteindre 915 ME (+39,9% par rapport à 9M 2022) malgré un effet nettement défavorable des taux de change, qui a atteint -64 ME en raison essentiellement de la forte dépréciation du péso argentin. Ces effets de change négatifs ont partiellement été compensés par la contribution de l'activité Verallia UK.

La marge d'Ebitda ajusté est en hausse à +29,8% sur les 9 premiers mois de 2023 (26% sur 9M 2022). Elle reste élevée au T3 à 27,5% (26,% au T3 2022) malgré le ralentissement de l'activité.

Le bilan financier reste solide... A fin septembre 2023, l'endettement net de Verallia s'élevait à 1,304 MdE conduisant à un ratio d'endettement de 1,2x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois, contre 1,3x au 30 juin 2023 et 1,1x au 30 septembre 2022 (préalablement à l'acquisition d'Allied Glass). Le Groupe bénéficie d'une liquidité de 947 ME au 30 septembre 2023. Il bénéficie par ailleurs d'un profil de maturité favorable sur sa dette à long terme, dont l'échéance la plus proche est en avril 2027 et les suivantes étalées sur quatre ans.

Perspectives 2023

Dans un contexte de marché dégradé depuis août, Verallia ajuste temporairement ses capacités de production pour se mettre dans de bonnes conditions de démarrage en 2024. "Nous voyons la situation actuelle de marché comme temporaire et entendons poursuivre notre stratégie de croissance profitable", explique le groupe.

Verallia confirme son objectif d'atteindre en 2023 un Ebitda ajusté supérieur à 1,1 MdE. Verallia poursuivra également les développements engagés en matière de nouveaux produits, de traitement du calcin et de décarbonation, qui sont au coeur de sa feuille de route RSE.

"Verallia poursuit sa route vers une très bonne année 2023 malgré le repli de la demande observé depuis le mois d'août, lié au ralentissement de la consommation et à la poursuite du déstockage en aval de la chaîne de valeur. Grâce à l'engagement de l'ensemble des équipes et à son Plan d'Amélioration de la Performance (PAP), la profitabilité du trimestre s'est maintenue à un niveau élevé. Afin de se mettre dans de bonnes conditions industrielles et économiques pour démarrer 2024, nous ajustons temporairement les capacités de production au 4e trimestre. Forts de cette agilité et des excellents fondamentaux de Verallia, nous maintenons notre objectif de générer en 2023 un Ebitda ajusté supérieur à 1,1 MdE et poursuivons notre feuille de route de décarbonation", commente Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.