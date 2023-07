Verallia : les analystes sont convaincus, le titre grimpe encore...

(Boursier.com) — Verallia grimpe encore de 4,6% à 39,50 euros ce jeudi sur le marché parisien après une séance déjà favorable hier. Il faut dire que le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a fait état de comptes semestriels en vive progression et a rehaussé sa guidance annuelle. Citi a ainsi ajusté sa cible de 51,5 à 52,5 euros avec un avis à l'achat, affirmant que les attentes de bénéfices du consensus devraient augmenter en moyenne de plus de 10% à la suite de ces annonces... "La révision à la hausse des prévisions de Verallia démontre à nouveau la capacité du groupe à maintenir un écart prix/coûts élevé dans tous les scénarios, écrit l'analyste, même au 2T, lorsque les volumes étaient faibles et que les prix commençaient à stagner".

Exane BNP Paribas a quant à lui relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur avec une cible portée de 44 à 53 euros. Le Résultat net part du groupe au S1 est ressorti à 311 ME, contre 174 ME au S1 2022 et le résultat par action s'est établi à 2,65 euros. La baisse du ratio d'endettement net est ressorti à 1,3x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,3x à fin mars 2023 et 1,5x à fin juin 2022.

Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia, a estimé que "les résultats du premier semestre sont excellents et témoignent de notre capacité à continuer à améliorer période après période de façon pérenne notre profitabilité et notre EBITDA quel que soit le contexte économique. Cette remarquable performance est le résultat de l'agilité et de l'esprit entrepreneurial de nos équipes, de notre capacité à générer un spread d'inflation positif en toutes circonstances et de notre programme d'excellence opérationnelle pour réduire nos coûts. Ces atouts font partie du modèle d'affaire du Groupe et continueront à contribuer à l'amélioration régulière des résultats de Verallia... Forts de ce nouveau trimestre d'amélioration, nous revoyons à la hausse notre prévision d'EBITDA ajusté pour 2023. Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan d'actions de décarbonation, grâce à des projets innovants et pionniers comme les fours électrique et hybride en cours de construction".