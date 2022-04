Verallia : le titre flambe après un très bon début d'année

(Boursier.com) — Verallia pointe en tête du palmarès en début de séance à la faveur d'un copieux gain de 10% à 25,6 euros. Le marché salue la très belle publication trimestrielle du premier producteur européen d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a réalisé un EBITDA ajusté de 183 ME, contre 152 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 750 ME, en hausse de 24% (+23,9% à taux de change et périmètre constants). Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

"Dans le contexte géopolitique actuel générant une inflation énergétique sans précédent et un spread d'inflation négatif, le Groupe a fait croître son EBITDA grâce au levier opérationnel provenant de la hausse des volumes et à son plan d'amélioration de performance. En dépit de l'incertitude de l'environnement, Verallia s'appuie sur son agilité et son profil résilient et confirme ainsi ses objectifs 2022" a commenté Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.

"La publication met en évidence le pouvoir de tarification de l'entreprise et la 'prometteuse' dynamique de croissance des volumes", affirme Citi. La croissance du chiffre d'affaires a été aidée par des hausses de prix conséquentes, qui devraient avoir un impact plus important au cours des prochains trimestres alors même que Verallia a mis en garde sur la hausse des coûts de production, ajoute l'analyste, à l''achat' sur le dossier.