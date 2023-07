Verallia : Le Résultat net part du Groupe est de 311 ME au S1

(Boursier.com) — Verallia annonce un hausse de 30,7% de son chiffre d'affaires à 2.143 ME (+28,6% à taux de change et périmètre constants) par rapport au S1 2022. Le groupe insiste sur la forte progression de l'EBITDA ajusté à 659 ME au S1, par rapport à 425 ME au S1 2022 (+54,9%). L'Amélioration importante de la marge d'EBITDA ajusté à 30,8% au S1 2023 est aussi à souligner, par rapport à 26% au S1 2022 (+480 pbs vs. S1 2022).

Le Résultat net part du Groupe est de 311 ME, contre 174 ME au S1 2022 (+78,8% vs. S1 2022) et le résultat par action est de 2,65 euros. La baisse du ratio d'endettement net ressort à 1,3x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,3x à fin mars 2023 et 1,5x à fin juin 2022

"Les résultats du premier semestre sont excellents et témoignent de notre capacité à continuer à améliorer période après période de façon pérenne notre profitabilité et notre EBITDA quel que soit le contexte économique. Cette remarquable performance est le résultat de l'agilité et de l'esprit entrepreneurial de nos équipes, de notre capacité à générer un spread d'inflation positif en toutes circonstances et de notre programme d'excellence opérationnelle pour réduire nos coûts. Ces atouts font partie du modèle d'affaire du Groupe et continueront à contribuer à l'amélioration régulière des résultats de Verallia. Forts de ce nouveau trimestre d'amélioration, nous revoyons à la hausse notre prévision d'EBITDA ajusté pour 2023. Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan d'actions de décarbonation, grâce à des projets innovants et pionniers comme les fours électrique et hybride en cours de construction" a commenté Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.