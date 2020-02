Verallia : le résultat net grimpe à 125 ME

Verallia : le résultat net grimpe à 125 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, Verallia affiche une croissance soutenue de 7% de son chiffre d'affaires à 2.586 ME par rapport à 2018.

La croissance organique du chiffre d'affaires est de 9,1%, par rapport à 2018, en ligne avec l'objectif affiché entre +8% et +10%.

L'Ebitda ajusté est de 615 ME, en ligne avec l'objectif affiché supérieur à 610 ME, il affiche +13,2% par rapport à 2018 et +16% à taux de change et périmètre constants.

On note une amélioration significative de la marge d'EBITDA ajusté à 23,8%, soit +130 pb par rapport à 2018.

Le Résultat net a plus que doublé à 125 ME comparé à 49 ME en 2018.

L'endettement net baisse à 1.591 ME fin 2019, soit 2,6x l'EBITDA ajusté.

La société va proposer le versement d'un dividende par action de 0,85 Euro, correspondant au montant de 100 ME annoncé lors de l'introduction en bourse.

Le société se dit confiante pour 2020 et confirme ses objectifs moyen terme.