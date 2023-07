Verallia : le marché applaudit

(Boursier.com) — Verallia fait clairement partie des grands gagnants du jour sur le marché parisien avec un titre qui s'envole de près de 8% à 38 euros. il faut dire que le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a fait état, mardi soir, de comptes semestriels en vive progression et a rehaussé sa guidance annuelle. Citi ('achat') affirme que les attentes de bénéfices du consensus devraient augmenter de plus de 10% à la suite de ces annonces. La révision à la hausse des prévisions de Verallia démontre à nouveau la capacité du groupe à maintenir un écart prix/coûts élevé dans tous les scénarios, écrit l'analyste, même au 2T, lorsque les volumes étaient faibles et que les prix commençaient à stagner.

Exane BNP Paribas a lui relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur avec une cible portée de 44 à 53 euros.