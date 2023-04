Verallia : le dividende sera payé le 10 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Verallia s'est réunie le 25 avril 2023, sous la présidence de Michel Giannuzzi, Président du Conseil d'administration.

La réunion s'est tenue en présence notamment de Patrice Lucas (Directeur Général), et de Mmes Cécile Tandeau de Marsac (Présidente du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations), Nathalie Delbreuve (Directrice Financière), Wendy Kool-Foulon (Directrice RSE et Juridique), ainsi que des Commissaires aux comptes de la société. Les sociétés Kaon V et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote, ont assuré les fonctions de scrutateurs.

Réunissant un quorum représentant 84,29% des actions composant le capital de la Société, l'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote.

Dividende en numéraire

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que la distribution d'un dividende de 1,4 euro par action, avec versement intégral en numéraire. Il sera mis en paiement le mercredi 10 mai 2023.

Mandats

L'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé le renouvellement des mandats des sociétés Brasil Warrant Administração De Bens e Empresas S.A (BWSA), BW Gestão de Investimentos Ltda (BWGI) et Bpifrance Investissement, de Mmes Virginie Hélias, Cécile Tandeau de Marsac et Marie-José Donsion, et de Messieurs Michel Giannuzzi et Pierre Vareille en qualité d'administrateurs.

Suite au renouvellement de son mandat, Michel Giannuzzi demeure Président du Conseil d'administration pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur, soit pour une période de 4 ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale de la société appelée à se tenir en 2027.

La présentation, la rediffusion audio de l'Assemblée générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet de Verallia, dans la rubrique Investisseurs, section Information Réglementée, sous-section Assemblées Générales des actionnaires.