Verallia : le dividende sera détaché le 1er juillet

Verallia : le dividende sera détaché le 1er juillet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Verallia s'est réunie le 15 juin sous la présidence de Michel Giannuzzi, Président Directeur-Général.

Afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée Générale s'est tenue au siège social de la société, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ces conditions, les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote à distance ou donner pouvoir au président ou à un tiers préalablement à l'Assemblée générale. Ils ont également pu poser des questions écrites préalablement à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a fait l'objet d'une retransmission audio en direct et sera disponible sur le site Internet de Verallia pendant un an.

En sa qualité de Président du Conseil d'administration, Michel Giannuzzi a animé cette Assemblée générale en comité restreint, en présence notamment de Nathalie Delbreuve (Directrice Financière du Groupe), de Cécile Tandeau de Marsac (Présidente du Comité des Nominations et Rémunérations), et de PricewaterhouseCoopers Audit (co-commissaire aux comptes titulaire, représenté par Itto El Hariri). Wendy Kool-Foulon (Directrice Juridique du Groupe) a assuré les fonctions de Secrétaire. Les sociétés Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote à la date de convocation, ont assuré les fonctions de scrutateurs.

Réunissant un quorum de 85,723%, l'Assemblée générale a adopté, avec des taux d'approbation allant de 84,85% à 99,99%, toutes les résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont ainsi approuvé :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- la distribution d'un dividende de 0,95 euro par action, avec versement intégral en numéraire ; ce dividende sera détaché le 1er juillet 2021 et payé le 5 juillet 2021 ;

- la ratification de la cooptation de BW Gestão de Investimentos Ltda en qualité d'administrateur ;

- les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2020 aux mandataires sociaux, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021 ('say on pay') ;

- le renouvellement de l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions et des délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration ; et

- la modification apportée aux statuts de la société, afin de prévoir les modalités de désignation de l'administrateur représentant les salariés actionnaires au Conseil d'administration.

La présentation et la diffusion de l'Assemblée générale, ainsi que le résultat détaillé des votes par résolution, sont disponibles sur le site Internet de Verallia, dans la rubrique Investisseurs, section Information Réglementée, sous-section Assemblée générale 2021.