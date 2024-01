Verallia  : la direction se veut transparente

(Boursier.com) — Suite à la forte dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre dernier, Verallia avait réactualisé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 et estime que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son chiffre d'affaires consolidé en 2023.

Le Groupe est en effet tenu d'appliquer la norme IAS 29 "Hyperinflation" à ses activités en Argentine et doit à ce titre convertir dans ses comptes 2023 l'ensemble de son compte de résultat local de l'année en euros sur la base du taux de clôture de la période et non, comme il est d'usage, sur la base du taux moyen.

La perspective de contribution de l'Argentine au chiffre d'affaires consolidé 2023 est donc réduite de moitié et cette baisse ne pourra être compensée à trois semaines de la fin de l'exercice, malgré la part modeste que représente désormais l'Argentine, avec environ 2% du chiffre d'affaires du Groupe.

Verallia avait confirmé par ailleurs son objectif de générer en 2023 un EBITDA ajusté 1 supérieur à 1,1 MdE. Citigroup reste de son côté à l'achat sur le dossier avec un objectif de cour de 51 euros. Le titre campe sur les 32 euros ce mardi, en repli de 8% depuis le début de l'année...