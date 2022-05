Verallia : la CDC détient 9,89% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 mai à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 mai, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations SA et des sociétés CDC Croissance, CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de la société Verallia. Elle détient, indirectement, 12.094.450 actions Verallia représentant 20.955.989 droits de vote, soit 9,89% du capital et 15,28% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Verallia détenues à titre de collatéral par CNP Assurances.