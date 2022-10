Verallia : la belle série se poursuit après le relèvement de la guidance

(Boursier.com) — Verallia s'adjuge 1,8% à 25,6 euros en début de séance à Paris et aligne par la même occasion une huitième séance consécutive dans le vert. La société spécialisée dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires a rehaussé son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année après avoir fait état d'une hausse de 24% de ce dernier sur les 9 premiers mois de l'exercice (+24,3% à taux de change et périmètre constants), à 654 ME. Sur la période, le chiffre d'affaires atteint 2,518 milliards d'euros, en hausse de 24,5% en données publiées (+24,4% à taux de change et périmètre constants), malgré des volumes en léger retrait sur le troisième trimestre. La marge d'Ebitda ajusté s'élève à 26% sur les 9 mois, malgré l'effet dilutif mathématique des hausses de prix de vente qui ont eu lieu depuis le début de l'année.

Compte tenu d'une meilleure visibilité sur la fin de l'année ainsi que des bons résultats du 3e trimestre, le Groupe a donc rehaussé son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2022 à un niveau supérieur à 820 ME (entre 750 et 800 ME précédemment). La croissance annuelle reportée du chiffre d'affaires se situera pour sa part aux alentours de 25%.

Citi met en avant la croissance des revenus plus forte que prévu qui, selon la banque, a été tirée par la capacité de l'entreprise à augmenter les prix, signe qu'elle est en mesure de compenser la hausse des coûts énergétiques.