Verallia : L'EBITDA ajusté est stable à 152 ME au T1

(Boursier.com) — Le groupe Verallia publie un chiffre d'affaires en retrait de 6,2% à 605 ME au T1 et de -2% à taux de change et périmètre constants, pénalisé par une base de comparaison pré -pandémie élevée au T1 2020.

L'EBITDA ajusté est stable à 152 ME par rapport au T1 2020. Le groupe fait part d'une forte amélioration de la marge d'EBITDA ajusté à 25,1%, en hausse de 161 points de base et annonce aussi une baisse du ratio d'endettement à 2,1x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 2,5x au 30 mars de l'année dernière et 2 fois au 31 décembre 2020.

Verallia rappelle avoir procédé au rachat de ses propres actions pour un montant de 60 ME (1,7% du capital).

"Dans un contexte qui reste marqué par de multiples confinements et restrictions liés à la pandémie, Verallia a affiché des ventes en retrait sur le premier trimestre par rapport à un trimestre 2020 qui avait été très dynamique. Malgré cela, le groupe a continué à améliorer sa rentabilité, bénéficiant de son plan d'amélioration de performance et d'un spread d'inflation positif. En dépit de l'incertitude concernant la sortie de cette crise, Verallia confirme ses objectifs 2021 grâce à son agilité et son profil résilient" a commenté Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.