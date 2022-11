Verallia finalise l'acquisition d'Allied Glass

(Boursier.com) — Verallia a finalisé, le 8 novembre, l'acquisition de 100% du capital d'Allied Glass. Le Groupe avait annoncé le 2 novembre dernier la signature d'un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners LLP en vue de l'acquisition d'Allied Glass.

L'acquisition d'Allied Glass, étape clé dans la stratégie de croissance externe de Verallia, permet au Groupe de prendre pied sur le marché britannique.

Basé à Leeds, Allied Glass est un acteur de premier plan sur le marché de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, où il réalise plus de 95 % de son chiffre d'affaires, grâce à quatre fours situés dans le West Yorkshire et plus de 600 employés.