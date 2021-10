Verallia : évolutions des droits de vote

(Boursier.com) — Verallia informe de l'application, à compter du 7 octobre, d'un droit de vote double au profit des actions de la société entièrement libérées ayant fait l'objet d'une détention continue au nominatif par un même titulaire pendant une durée minimum de 2 ans. A la suite de l'attribution de ces droits de vote double, Verallia a été informée, le 14 octobre, du franchissement, à la hausse, par Bpifrance Participations, du seuil de 8% des droits de vote de la société.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) déclaré avoir franchi en hausse, le 9 octobre, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations SA et des sociétés CDC Croissance, CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, le seuil de 10% des droits de vote de la Verallia. Elle détient, indirectement, 12.005.055 actions Verallia représentant 13.486.536 droits de vote, soit 9,82% du capital et 10,90% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit...

- CDC (à titre direct) : aucune action

- Bpifrance Participations SA : 9.189.887 actions soit 7,51% du capital et 8,62% des DDV

- CDC Croissance : 1.883.920 actions soit 1,54% du capital et 1,52% des DDV

- CNP Assurances : 906.798 actions soit 0,74% du capital et 0,73% des DDV

- LBP Prévoyance : 24.450 actions soit 0,02% du capital et 0,02% des DDV.

- Total CDC : 12.005.055 actions soit 9,82% du capital et 10,90% des DDV.

La CDC précise n'avoir conclu aucun accord d'actionnaires avec un tiers, constitutif d'une action de concert. Elle n'envisage pas de procéder à des achats d'actions Verallia. Elle n'envisage pas d'acquérir le contrôle de la société ni de modifier la stratégie de Verallia.

Au 11 octobre, à la suite de ces changements, la répartition du capital et des droits de vote de la société est désormais la suivante chez Verallia...

- BWSA : 32.464.406 actions soit 26,55% du capital et 25,56% des DDV

- Horizon Investment Holdings : 19.977.896 actions soit 16,34% du capital et 15,73% des DDV

- Bpifrance Participations : 9.189.887 actions soit 7,51% du capital et 8,4% des DDV

- Salariés (FCPE Verallia et actionnariat direct) : 4.332.984 actions soit 3,54% du capital et 3,41% des DDV

- Public : 54.474.542 actions soit 55% du capital et 45,45% des DDV

- Auto?détention : 1.849.468 actions soit 1,51% du capital et 1,46% des DDV.