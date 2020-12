Verallia : évolutions au Conseil d'administration

Verallia : évolutions au Conseil d'administration









(Boursier.com) — Suite à la cession par Horizon Investment Holdings d'environ 10% de sa participation au capital de Verallia à Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas S.A. (BWSA), le Conseil d'administration de Verallia a pris acte le 17 décembre 2020 de la démission de Claudia Scarico de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de Verallia et de membre du Comité d'audit. Le Conseil d'administration a ainsi décidé la cooptation de BW Gestao de Investimentos Ltda. (BWGI), représentée par Joao Salles, en remplacement de Claudia Scarico, avec effet au 17 décembre. Le mandat de BWGI expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, devant se tenir en 2023. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire de Verallia qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, devant se tenir en 2021.

Le Conseil d'administration a ainsi pris acte du remplacement de Joao Salles par Marcia Freitas en qualité de représentant permanent de BWSA, déjà membre du Conseil d'administration de Verallia.

BWGI, représentée par Joao Salles, remplacera BWSA comme membre du Comité des Nominations et Rémunérations tandis que BWSA, représentée par Marcia Freitas, remplacera Claudia Scarico comme membre du Comité d'audit.

Enfin, le Conseil a pris acte de la démission de Fabrice Nottin de ses fonctions de censeur au sein du Conseil d'administration. Ces fonctions seront désormais assurées par Claudia Scarico, pour une durée de quatre années.

Les Comités constitués au sein du Conseil sont par conséquent composés comme suit, à compter du 17 décembre 2020 :

- Comité d'audit : Marie-José Donsion (Présidente), José Arozamena et BWSA (représentée par Marcia Freitas) ;

- Comité des Nominations et Rémunérations : Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), José Arozamena, Pierre Vareille et BWGI (représentée par Joao Salles) ;

- Comité Développement Durable : Virginie Hélias (Présidente), Michel Giannuzzi, Bpifrance Investissement (représentée par Sébastien Moynot) et les deux administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d'administration, Dieter Müller et Sylvain Artigau.