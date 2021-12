Verallia : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Verallia du 6 décembre a pris acte du souhait de Michel Giannuzzi de faire évoluer ses responsabilités au sein du Groupe l'an prochain, après environ 5 années à la tête de Verallia en qualité de Président-Directeur Général.

Suivant les recommandations du Comité des Nominations et des Rémunérations, présidé par Mme Cécile Tandeau de Marsac, le Conseil a décidé en conséquence d'une nouvelle gouvernance et de la nomination d'un futur Directeur Général après avoir mené un processus rigoureux de sélection et d'audition de plusieurs candidates et candidats internes et externes.

Dissociation des fonctions

Le Conseil a ainsi décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général avec effet à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022. Michel Giannuzzi demeurera Président du Conseil d'administration et Patrice Lucas sera désigné Directeur Général.

Patrice Lucas rejoindra Verallia à compter du 1er février 2022 en qualité de Directeur Général Délégué. En tant que Président, M. Giannuzzi fera bénéficier le Conseil et M. Patrice Lucas de sa connaissance des enjeux stratégiques de Verallia et de son expérience reconnue dans l'industrie, notamment verrière, ainsi que de son expérience des sujets de gouvernance.

Patrice Lucas rejoindra Verallia le 1er février 2022 après une carrière de 30 ans dans le secteur automobile.