Verallia : et de sept !

(Boursier.com) — Verallia poursuit sur sa lancée. En hausse de 1,6% à 32,5 euros, le titre du spécialiste de l'emballage en verre aligne une septième séance consécutive de progression. Oddo BHF a rehaussé sa cible sur le dossier de 41 à 43 euros tout en restant à 'surperformer'. Le courtier rappelle que la nouvelle feuille de route présentée par le management est plutôt séduisante tant pour les objectifs financiers qu'environnementaux. La journée investisseurs a également été l'occasion de confirmer les guidances 2021 malgré le contexte inflationniste (énergie ...).

A la suite d'une performance moyenne (+9,6% depuis le premier janvier), la valorisation reste particulièrement modeste (7,1x l'EBITDA 2022, 10,8x l'EBIT) au regard des références historiques (7,6 et 13x); du potentiel de croissance des marges pour atteindre voire dépasser les best-in class (supérieur à 28%); de la décote par rapport aux comparables (-14%) et surtout Vidrala (-22%), alors que le différentiel de marge entre Verallia/Vidrala se réduit, et le discours récent de Vidrala plus prudent.