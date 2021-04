Verallia : engagement collectif de conservation sur 26,2% du capital

(Boursier.com) — Verallia précise avoir été informé que Joao Moreira Salles, le fonds Kaon Investment Fund ICAV agissant uniquement pour son sous-compartiment Kaon V, le fonds Lepton Fund Ltd., la société BW Gestao de Investimentos Ltda. et la société Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas S.A., d'une part, ainsi que Michel Giannuzzi, Président-Directeur Général de Verallia, et les membres du groupe familial Giannuzzi, d'autre part, ont signé le 16 avril 2021 un engagement collectif de conservation dans le cadre de la loi Dutreil portant sur 32.305.694 actions Verallia représentant 26,21% du capital et des droits de vote à la date de l'engagement. Cet engagement de conservation a été conclu en application de l'article 787 B du Code Général des Impôts pour une durée de deux ans, non renouvelable par tacite reconduction. Il ne comporte aucune clause prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions Verallia en faveur des signataires et n'est pas constitutif d'une action de concert.