Verallia : en ligne ?

Verallia : en ligne ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verallia recule de 0,9% à 31,30 euros ce vendredi. Sur le semestre écoulé, le groupe a annoncé une hausse de 4,2% de son chiffre d'affaires à 1,328 MdE (+7,7% à taux de change et périmètre constants) par rapport au S1 2020. Au T2 2021, le groupe fait part d'une forte progression de +14,8% de son chiffre d'affaires à 723 ME (+17,6% à taux de change et périmètre constants) par rapport au T2 2020.

La hausse de l'EBITDA ajusté est sensible à 345 ME au S1 2021, par rapport à 299 ME au S1 2020 (+15,4%), avec une forte progression de la marge d'EBITDA ajusté à 26% au S1 2021 (+260 pbs). Le résultat net s'établit à 133 ME, contre 79 ME au S1 2021. Le groupe a souligné la baisse du ratio d'endettement net à 1,9x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 2,1x au 31 mars 2021.

Sous réserve de l'absence de nouveaux confinements généralisés, la bonne performance de l'activité au premier semestre 2021 devrait permettre à Verallia d'atteindre environ 2,6 MdsE de chiffre d'affaires et de retrouver en 2021 le niveau de volumes atteint en 2019.

Verallia anticipe par ailleurs un EBITDA ajusté 2021 en forte progression par rapport à celui de l'année précédente. L'EBITDA ajusté devrait atteindre un montant plus élevé qu'initialement anticipé à savoir environ 675 ME (contre 650 ME anticipé en février 2021). Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 40 à 44 euros sur Verallia.