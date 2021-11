Verallia : émet 500 ME d'obligations de développement durable

(Boursier.com) — Verallia a arrêté les termes financiers de sa nouvelle émission d'obligations Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros avec une échéance de 10 ans et un coupon de 1,875%. Avec cette seconde émission d'obligations Sustainability-Linked en moins d'un an, Verallia confirme son leadership en termes de développement durable dans le secteur de l'emballage en verre en Europe et la perception très favorable de la qualité de son crédit par les investisseurs

Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement d'une partie de la dette existante du Groupe. Cette opération emblématique permettra à Verallia

- d'allonger la maturité moyenne de son endettement,

- de poursuivre la diversification de ses sources de financement et

- de renforcer la visibilité de son engagement dans le développement durable.

Les obligations Sustainability-Linked sont totalement en cohérence avec les ambitions ESG de Verallia et leur structuration est en ligne avec les Sustainability-Linked Bond Principles de l'ICMA.

Le taux d'intérêt applicable aux obligations dépendra également de l'atteinte des deux objectifs de performance de développement durable (i.e Sustainability Performance Targets - SPTs) suivants :

- SPT 1 : Réduire les émissions annuelles de CO2 de Verallia (scope 1 and 2) à 2 625kt CO2 pour l'année 2025 (réduction de 15% par rapport aux émissions de CO2 de 2019), et

- SPT 2 : Atteindre un taux d'utilisation de calcin externe de 59% dans ses productions d'ici 2025 (augmentation de +10 pts par rapport à 2019).

Ces objectifs ont en ligne avec le plan de Verallia pour 2030 visant à réduire ses émissions de CO2 scope 1 et 2 et augmenter le taux d'utilisation de calcin externe dans ses productions. Cette démarche est en ligne avec les objectifs de Paris COP 21 visant à limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2oC par rapport à l'ère préindustrielle et a été validée par la Science Based Targets Initiative.