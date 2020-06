Verallia : dividende en vue

(Boursier.com) — L'assemblée générale des actionnaires de Verallia a approuvé le versement d'un dividende de 0,85 euro par action (3ème résolution) et décidé de proposer à chaque actionnaire, au titre du paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2019, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles (4ème résolution). Le prix d'émission de chaque action nouvelle remise en paiement du dividende est de 22,94 euros, soit 95,02% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action Verallia sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse ayant précédé le jour de l'Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur. Les actions nouvelles ainsi émises porteront jouissance immédiate, comporteront les mêmes droits et obligations que les actions déjà émises et donneront droit à toute distribution décidée à compter de leur date d'émission.

Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d'actions. Si le montant du dividende pour lequel est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, les actionnaires recevront le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces. Le délai d'exercice de l'option débutera le 17 juin 2020 inclus et s'achèvera le 6 juillet 2020 inclus. L'option pourra être exercée par demande auprès des intermédiaires financiers habilités. Tout actionnaire qui n'aura pas exercé son option au terme du délai ne pourra recevoir le dividende lui revenant qu'en numéraire. Le dividende sera mis en paiement le 9 juillet 2020 ; à cette même date interviendra la livraison des actions pour ceux qui auront opté pour le paiement du dividende en actions.