Verallia dépasse pour la première fois 1 MdE d'Ebitda ajusté

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2023 de Verallia s'est élevé à 3,904 milliards d'euros, affichant une hausse en données publiées de +16,5% par rapport à l'année passée. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de +21,4% sur l'année (+14,3% hors Argentine). Sur le seul 4e trimestre, le chiffre d'affaires a été stable (-0,6% vs T4 2022) avec une forte croissance organique de +18,1% entièrement compensée par l'effet change (péso argentin).

L'Ebitda ajusté a progressé de +28% en 2023 (+32,5% à taux de change et périmètre constants) pour dépasser pour la première fois de l'histoire du Groupe la barre du milliard d'euros, et atteindre 1,108 MdE. La marge d'Ebitda ajusté est en hausse à +28,4% (+25,8% en 2022).

L'augmentation du résultat net à 475 ME (soit 4,02 euros par action) résulte principalement de l'amélioration de l'Ebitda ajusté, qui fait plus que compenser la hausse des frais financiers et de l'impôt sur le résultat. Le résultat net 2023 comprend comme chaque année une charge d'amortissement des relations clients, constatées lors de l'acquisition de l'activité emballage de Saint-Gobain en 2015 et qui s'éteindra en 2027, de 45 ME et 0,38 euros par action (montant net d'impôts). En excluant cette charge, le résultat net serait de 520 ME et de 4,40 euros par action. Cette charge était de 44 ME et 0,38 euro par action en 2022.

Les dépenses d'investissement enregistrées se sont élevées à 418 ME (soit 10,7% du chiffre d'affaires total), contre 367 ME en 2022. Ces investissements sont constitués de 234 ME d'investissements récurrents (270 ME en 2022) et 184 ME d'investissements stratégiques (97 ME en 2022).

Le cash-flow des opérations ressort en hausse à 582 ME par rapport à 538 ME en 2022. Le free cash-flow s'élève à 365 ME, en ligne avec une année 2022 déjà très soutenue (364 ME).

Le Groupe bénéficie d'une liquidité de 866 ME au 31 décembre 2023 et n'a aucune maturité significative avant 2027.

Cotation...

Dividende 2023

Le Conseil d'administration de Verallia a décidé de proposer le versement d'un dividende de 2,15 euros par action en numéraire au titre de l'exercice 2023.

Perspectives 2024

Après une année 2023 marquée par un net repli de la demande en Europe, sous l'effet conjugué d'une baisse de la consommation finale et du déstockage en aval de la chaîne de valeur, Verallia prévoit un redressement progressif de l'activité courant 2024. Dans ce contexte et malgré une visibilité limitée, Verallia se donne l'objectif d'atteindre en 2024 un Ebitda ajusté d'environ 1 MdE avec un résultat inférieur à 2023 au 1er semestre (base de comparaison 2023 élevée) et supérieur au second (rebond des volumes). Cet objectif sera atteint grâce à la hausse attendue de l'activité, combinée à une nouvelle réduction annuelle des coûts de production cash (PAP) de 2%.

Verallia poursuivra par ailleurs les développements engagés en matière de nouveaux produits éco-conçus, de traitement du calcin et de décarbonation, qui sont au coeur de sa feuille de route RSE.