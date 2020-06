Verallia : coup de pouce

(Boursier.com) — Verallia remonte de 7,5% ce lundi à 26,65 euros, alors que le broker Exane BNP Paribas a répété son avis à 'surperformer' sur le dossier avec cours cible de 30 euros. Sur le premier trimestre, Verallia a fait état d'une croissance de 1,9% du chiffre d'affaires en données publiées à 645 ME par rapport au T1 2019. La croissance organique est ressortie à 4% par rapport au T1 2019.

L'EBITDA ajusté est de 151 ME, en hausse de 6,5% par rapport au T1 2019 et de +9,6% à taux de change et périmètre constants.

De quoi constater une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté à 23,5%, en hausse de 103 points de base par rapport au T1 2019.

Verallia avait fait état d'une baisse du ratio d'endettement à 2,5x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 2,6x au 31 décembre 2019.

La société avait à cette occasion annoncé la suppression des objectifs financiers 2020 en raison de la visibilité limitée liée à l'épidémie du COVID-19.