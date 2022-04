Verallia confirme ses objectifs 2022

(Boursier.com) — Verallia annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires au T1 2022 à 750 ME, soit +24% (+23,9% à taux de change et périmètre constants). L'EBITDA ajusté ressort en hausse à 183 ME par rapport à 152 ME au T1 2021. La Marge d'EBITDA ajusté est à 24,4%, en léger recul par rapport au T1 2021 à 25,1%. La direction souligne la baisse du ratio d'endettement net à 1,7x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 2,1x au 31 mars 2021 et 1,9x au 31 décembre 2021.

"Verallia a affiché des ventes en très forte hausse à la faveur d'un marché du verre très dynamique et des hausses de prix compensant une partie de l'inflation des coûts. Dansle contexte géopolitique actuel générant une inflation énergétique sans précédent et un spread d'inflation négatif, le Groupe a fait croître son EBITDA grâce au levier opérationnel provenant de la hausse des volumes et à son plan d'amélioration de performance. En dépit de l'incertitude de l'environnement, Verallia s'appuie sur son agilité et son profil résilient et confirme ainsi ses objectifs 2022" a commenté Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.