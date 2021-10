Verallia confirme sa trajectoire et ses ambitions

(Boursier.com) — Verallia réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,022 milliards d'euros (1,956 MdE sur la même période en 2020), affichant une hausse de +3,4% en données publiées.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a crû de +5,8% sur les 9 premiers mois de l'année (et de +3,6% hors Argentine).

Le 3e trimestre affiche une croissance organique de +2,1% au niveau du Groupe malgré la base de comparaison très forte du 3e trimestre 2020 (croissance organique +8,9% au 3e trimestre 2020 vs. 3e trimestre 2019).

L'Ebitda ajusté a progressé de +11,2% sur les 9 premiers mois de l'année à 528 ME. Sur le 3e trimestre, l'Ebitda ajusté est en hausse de +4,1% et atteint 183 ME (176 ME au 3E trimestre 2020).

La marge d'Ebitda ajusté a progressé sur les 9 premiers mois de l'année à 26,1% (24,3% sur la même période en 2020). Sur le 3e trimestre, la marge a atteint 26,3%.

Bilan financier très solide

Au cours des 9 premiers mois de l'année, Verallia a amélioré son ratio d'endettement net. A fin septembre 2021, l'endettement net de Veralia s'élevait à 1,213 MdE, après deux opérations de rachat par le Groupe de ses propres actions (109 ME) et le versement de 114 ME de dividendes en juillet. Le ratio s'élève à 1,8x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois, par rapport à 2,2x à fin septembre 2020 et 1,9x à fin juin 2021.

Le Groupe envisage de poursuivre sa politique de diversification de ses sources de financement.

Objectifs 2021

Malgré les fortes tensions inflationnistes constatées sur les coûts, Verallia confirme pour l'année 2021 les objectifs énoncés lors de la publication de ses résultats semestriels le 29 juillet dernier et atteindra avec un an d'avance les objectifs moyen terme communiqués lors de son introduction en bourse en 2019.

Ainsi, pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021, le Groupe anticipe :

- Un chiffre d'affaires d'environ 2,6 MdsE ;

- Un niveau de volumes au même niveau que ceux atteints en 2019 ;

- Un Ebitda ajusté d'environ 675 ME.

"En dépit d'une base de comparaison élevée que constitue le très dynamique 3e trimestre de l'année dernière, Verallia affiche une croissance solide de son chiffre d'affaires sur le 3e trimestre et les neuf premiers mois de l'année. L'Ebitda ajusté et sa marge se sont aussi fortement améliorés sur les neuf mois grâce aux trois piliers stratégiques du Groupe qui sont : le levier opérationnel lié à la croissance des volumes, un mix et un spread d'inflation positifs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (PAP). Nous confirmons ainsi nos objectifs pour 2021 malgré les fortes tensions inflationnistes constatées actuellement. Par ailleurs, nous avons présenté le 7 octobre dernier notre feuille de route stratégique pour 2022?2024 avec de nouveaux objectifs ambitieux tant financiers qu'environnementaux, reflétant notre détermination à renforcer notre leadership mondial et notre engagement pour lutter contre le réchauffement climatique", commente Michel Giannuzzi, PDG de Verallia.