Verallia confie le développement et le pilotage de sa stratégie RSE à Wendy Kool-Foulon

(Boursier.com) — Verallia , 3ème producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, confie le développement et le pilotage de sa stratégie RSE à sa Directrice juridique, Wendy Kool-Foulon, à compter du 1er juin 2022. Elle devient donc Directrice RSE et juridique Groupe de Verallia.

A travers l'évolution de son champ d'actions, elle aura notamment pour mission de valoriser et d'accélérer l'intégration de cette stratégie sociétale et environnementale au sein de toutes les activités du groupe, en lien avec sa raison d'être "réimaginer le verre pour construire un avenir durable".