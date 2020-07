Verallia : comptes salués

(Boursier.com) — Verallia grimpe de près de 6% ce vendredi à 27,95 euros après avoir affiché un recul modéré de 4,1% du chiffre d'affaires à 1.275 ME, soit -0,9% à taux de change et périmètre constants par rapport au S1 2019... Au T2 2020, la baisse était de -9,6% à 630 ME, soit -5,4% à taux de change et périmètre constants par rapport au T2 2019.

Le groupe a annoncé un léger retrait de l'EBITDA ajusté à 299 ME au S1 2020 par rapport à 313 ME au S1 2019.

La marge d'EBITDA ajusté ressort à 23,4% par rapport à 23,5% au S1 2019. Le Résultat net est de 79 ME contre 71 ME.

On notera au passage une amélioration du ratio d'endettement à 2,5x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois contre 2,6x au 31 décembre 2019.

Enfin, le groupe met en place un plan de transformation en France afin d'adapter l'organisation aux changements de marché et améliorer sa compétitivité... Parmi les derniers avis, la Deutsche Bank a ajusté sa cible sur Verallia de 31 à 33 euros en restant à 'acheter' sur le dossier.