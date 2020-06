Verallia : BWSA monte à près de 11% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 juin 2020 par l'AMF, la société anonyme de droit brésilien Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 juin 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Verallia, et détenir 12.995.108 actions Verallia représentant autant de droits de vote, soit 10,88% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Verallia hors marché.

BWSA n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, mais envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché. Il soutient la stratégie actuelle de la société. BWSA n'a pas l'intention de demander une représentation supplémentaire au conseil d'administration à la suite de la transaction.