Verallia : broker plus prudent

(Boursier.com) — Verallia chute de plus de 3% ce lundi à 32,45 euros à Paris dans un marché qui plonge de 4% sur les craintes de propagation du coronavirus via l'Italie où le nombre de cas est subitement monté en flèche ce week-end. Avant ce "coup de chaud" enregistré sur le marché boursier, l'ex-filiale de Saint-Gobain avait fait état la semaine passée de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes de la place avec un Ebitda de 615 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 9,1% à 2,59 MdsE.

Le groupe a dit aborder 2020 avec confiance et a confirmé ses objectifs de moyen terme... Sur 2020, le management table ainsi sur un Ebitda ajusté supérieur à 650 millions d'euros, un niveau légèrement en-deçà des attentes du consensus rapporté par Bloomberg (662,7 ME). Il anticipe également une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, en ligne avec les perspectives 2020-2022 annoncées lors de l'introduction en bourse. Chez les analystes, la SG est repassée prudemment d'acheter à 'conserver' en visant un cours de 36 euros...