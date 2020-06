Verallia : broker en renfort

(Boursier.com) — Verallia grappille 0,2% à 24,70 euros ce matin sur un marché mal orienté, alors que la firme Oddo BHF vient d'initier sa recommandation à l'achat sur le dossier du spécialiste des emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. L'objectif de cours ressort à 32 euros, matérialisant tout de même un potentiel conséquent d'environ 30%. Les objectifs d'analystes sur le dossier vont de 26 à 33 euros. Selon les données de Bloomberg, 11 spécialistes sont acheteurs du dossier contre 2 à conserver (ou équivalents). Exane BNP Paribas a pour sa part confirmé son conseil à 'surperformance' et sa cible de 30 euros.

Rappelons que par courrier reçu le 26 juin 2020 par l'AMF, la société anonyme de droit brésilien Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 juin 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Verallia, et détenir 12.995.108 actions Verallia, soit 10,88% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Verallia hors marché. BWSA n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, mais envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché. Il soutient la stratégie actuelle de la société. BWSA n'a pas l'intention de demander une représentation supplémentaire au conseil d'administration à la suite de la transaction.