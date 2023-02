Verallia : au sommet après les résultats

(Boursier.com) — Moins populaire que certains noms de la place parisienne, Verallia n'en finit pas moins de grimper en bourse. Porté par sa publication annuelle, le groupe spécialisé dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires gagne 7,3% à 37,5 euros ce jeudi, sur un plus haut historique. Verallia a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires 2022 de 25,3% à 3,352 MdsE avec une progression du résultat net de 42,7% à 356 ME. Verallia se donne l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard d'euros. Par ailleurs, Verallia continuera sans relâche à mettre en oeuvre sa feuille de route RSE, dans la suite des succès obtenus en 2022.

Jefferies ('acheter') affirme qu'il s'agit d'une nouvelle publication positive pour Verallia, les prévisions pour 2023 impliquant une augmentation de 9% du consensus au niveau de l'Ebitda. Le titre est encore assez bon marché par rapport au secteur, pour une entreprise avec des performances opérationnelles en amélioration et une nette montée en puissance de la rentabilité des capitaux employés.

Oddo BHF parle d'une performance remarquable et des perspectives supérieures aux attentes. A 'surperformer' sur le dossier, le broker note que la valorisation est toujours extrêmement modeste (5,7x l'EBITDA 2023 et 7,7x l'EBIT) au regard des références historiques (respectivement 7,6x et 12,7x), des perspectives de croissance (TMVA de l'EBITDA 2021/24 de +15,5%), et d'une large décote vs les comparables (-39%) et plus particulièrement vs Vidrala (-42%) non justifiée à la lecture des performances passées (depuis l'IPO) et récentes. L'objectif est remonté de 42 à 47 euros.