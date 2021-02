Verallia annonce un résultat net de 210 ME

(Boursier.com) — Le groupe Verallia publie un repli limité à 1,9% de son chiffre d'affaires à 2.536 ME en 2020 (+2,1% à taux de change et périmètre constants) par rapport à 2019. L'EBITDA ajusté s'établit à 626 ME (+1,7% par rapport à 2019 et +7,6 % à taux de change et périmètre constants). La Marge d'EBITDA ajusté ressort à 24,7%, contre 23,8% en 2019. Le résultat net termine à 210 ME contre 125 ME en 2019 et le résultat par action à 1,67 euro.

Le groupe souligne la réduction de l'endettement net à 1.279 ME fin 2020, soit 2x l'EBITDA ajusté vs 2,6x à fin 2019. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende par action de 0,95 euro.

La direction affiche une confiance raisonnable d'atteindre dès 2021 les objectifs moyen terme de 2022, réaffirmés en juillet dernier, tout en déployant sa feuille de route ESG.