Verallia annonce le succès de sa sixième offre d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Verallia a finalisé avec succès sa sixième offre d'actionnariat salarié. Cette opération, ouverte du 3 au 17 mai 2021 dans 8 pays, a permis d'offrir aux collaborateurs de Verallia une nouvelle opportunité de devenir actionnaires de la société à des conditions qui leur sont réservées (décote de 20% et grille d'abondement favorable aux petites contributions), et de les associer au développement et à la performance du Groupe à long terme.

Cette année, ce sont près de 3.200 salariés, soit 41% des personnes éligibles dans 8 pays, qui ont participé à l'offre à un prix de souscription unitaire de 25,52 euros. En France, l'opération a remporté une forte adhésion, avec une souscription de près de 75% des salariés éligibles.

L'investissement total des salariés du groupe (incluant l'abondement de la société) s'élève à 15,7 millions d'euros.

Le 24 juin 2021, à l'issue de cette opération qui a été sursouscrite, 616.364 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,5% du capital social et des droits de vote, ont été émises par la société. Afin notamment de neutraliser l'effet dilutif de cette opération, la société a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 1,6 million d'actions auto-détenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Cette nouvelle opération proposée aux salariés permet à Verallia d'atteindre en seulement six ans un taux de salariés actionnaires d'environ 41%. Ceux-ci détiennent donc désormais, en direct et par l'intermédiaire du FCPE Verallia, 3,54% du capital de la Société dans le cadre des offres successives réservées aux salariés.