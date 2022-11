Verallia annonce l'acquisition d'Allied Glass au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Verallia , leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, a signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners LLP en vue de l'acquisition d'Allied Glass, un leader sur le segment de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, spécialisé dans le marché des spiritueux.

Forts de plus de 150 ans d'expertise dans le secteur du verre, les deux groupes partagent les mêmes valeurs fondamentales - notamment l'attention portée aux clients et le travail d'équipe - qui animent et orientent leurs activités.

Avec cette acquisition, Verallia entend bénéficier de l'expertise d'Allied Glass dans la production de bouteilles en verre premium, notamment dans les secteurs du Scotch Whisky et du Gin, et tirer parti de sa position établie sur le marché britannique.

Cette transaction permettra à Allied Glass d'intégrer un groupe international, leader européen de l'emballage en verre pour le secteur des boissons et des produits alimentaires, et de mettre à profit son expertise et sa vision à long terme.

Allied Glass, leader sur le marché du verre premium

Basé à Leeds, Allied Glass est un acteur de premier plan sur le marché de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, où il réalise plus de 95% de son chiffre d'affaires, grâce à quatre fours situés dans le West Yorkshire et plus de 600 employés.

Bénéficiant de technologies de pointe en matière d'extra-blanc, de couleur exclusive et de décoration, Allied Glass conçoit, développe et fabrique des emballages en verre, en prêtant une attention particulière aux questions de durabilité en mettant en oeuvre une politique RSE assortie d'objectifs bien définis dans tous les domaines et en utilisant le calcin comme matériau principal de tous ses produits.

Allied Glass entretient des relations privilégiées avec une clientèle diversifiée, composée de marques réputées, traditionnelles et émergentes, dans une démarche de partenariat axée sur le développement de nouveaux produits. Allied Glass est conduit par une équipe de direction expérimentée qui a su accroître la rentabilité de ses activités au cours des dernières années.

Allied Glass a réalisé un chiffre d'affaires de 138 millions de livres au cours de l'exercice clos fin décembre 2021, ce chiffre étant estimé à plus de 150 millions de livres pour 2022.

Cette acquisition aura un impact relutif sur la marge d'EBITDA ajusté de Verallia grâce aux excellentes performances d'Allied Glass et au potentiel significatif de synergies entre les deux activités.