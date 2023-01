Verallia : à quel prix ?

(Boursier.com) — Verallia reprend 1% à 32,50 euros ce jeudi, alors que Jefferies a relevé son objectif de cours de 35 à 40 euros avec un avis à l'achat. Parmi les autres avis de brokers, Berenberg avait auparavant ajusté la mire à 42 euros avec un avis qui reste à l'achat. Compte tenu d'une meilleure visibilité sur la fin de l'année 2022, ainsi que des bons résultats du 3e trimestre, le groupe avait rehaussé son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2022 à un niveau supérieur à 820 ME (entre 750 et 800 ME précédemment). La croissance annuelle reportée du chiffre d'affaires se situera pour sa part aux alentours de 25%.

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier à 40 euros avec un avis à l'achat et Citi en avant la croissance des revenus "plus forte que prévu" qui, selon la banque, a été tirée par la capacité de l'entreprise à augmenter les prix, signe qu'elle est en mesure de compenser la hausse des coûts énergétiques...